Создать скрипт, который создает напоминание в телефоне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Вот пример: 

https://joyofmarketing.easywebinar.live/thank-you-3?key=9ce534eb2bd04b8bd468126c8af848c5&_ga=GA1.2.776142566.1533729718

http://joxi.ru/KAgMXqGS46wLam - нужно добавление событи в Гугл календарь и iCal. 

Пишите делали ли подобный скрипт, ваши цену и сроки, Выберу самого оптимального. 

7 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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