Имеется war приложение, которое размещается на подготовленной платформе. Задача - переделать html верстку внутри этого приложения, сохранив текущую логику внутри приложения. Приложение простое - чекбокс с акцептом правил и кнопка акцепта ...
Создать скрипт, который создает напоминание в телефоне
Вот пример:
https://joyofmarketing.easywebinar.live/thank-you-3?key=9ce534eb2bd04b8bd468126c8af848c5&_ga=GA1.2.776142566.1533729718
http://joxi.ru/KAgMXqGS46wLam - нужно добавление событи в Гугл календарь и iCal.
Пишите делали ли подобный скрипт, ваши цену и сроки, Выберу самого оптимального.
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