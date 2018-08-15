Сделать старничку start.holding.bz для вступления в группу телеграмм

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

милитари Холдинга

чтобы срабатывало как в бизенс-молодости - http://bm-all.ru/

бюджет 100р

оплата только в BarterCoin (оттуда вывод в любую систему без комиссии)

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров