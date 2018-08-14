Скрипт конструктора визиток

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Требуется разработка скрипта конструктора визиток наподобие www.vizitki-online.by/kon... Каждый шаблон должен содержать фоновое изображение, опциональные изображения (например, типовой логотип), а также набор закрепленных текстовых полей. 

Минимальный функционал: 

добавление объектов (надписей, изображений) и управление ими (изменение, перемещение, удаление) 

возможность загрузки и вставки своих изображений 

редактирование и форматирование текстов (шрифт, цвет, размер) 

управление закрепленными полями (имя, должность, компания, адрес, телефон, эл. почта, веб-сайт) 

управление только лицевой стороной визитки 

предпросмотр визитки 

Конструктор будет встраиваться в текущий сайт на PHP. Результатом работы конструктора должен быть html код с заполненными полями, включая поле идентификатора выбранного шаблона, а также предпросмотр визитки.

HTMLPHP
7 лет назад
kostchey
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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