Написать взаимодействие api Dota2 с системой сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день!

Нам нужно написать взаимодействие api Dota2 с системой сайта.

Задача - парсить и выводить данные о матче после окончания.

пожалуйста, пишите с опытом работы с node js и игровыми сайтами

JavaScriptNode.js
7 лет назад
guest_15342798621416
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров