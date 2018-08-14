PHP backend (middle) - доработка системы грузоперевозок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок132 просмотра

Требуется доработать проект.

ТЗ готовы о править тем, кто предоставит свое портфолио с описанием выполненной работы и технологиями с которые применялись.

Придется вникать в код проекта.

Задач много.

Основной акцент на rest API.

PHP
7 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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