милитари Холдинга чтобы срабатывало как в бизенс-молодости - http://bm-all.ru/ бюджет 100р оплата только в BarterCoin (оттуда вывод в любую систему без комиссии)
PHP backend (middle) - доработка системы грузоперевозок
Требуется доработать проект.
ТЗ готовы о править тем, кто предоставит свое портфолио с описанием выполненной работы и технологиями с которые применялись.
Придется вникать в код проекта.
Задач много.
Основной акцент на rest API.
Заявки фрилансеров
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