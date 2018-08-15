Разработка frontend на VueJS

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходимо разработать большую административную для веб-сервиса панель на VueJS с нуля.

Обязательны хорошие знания верстки, особенностей браузеров, JavaScript и VueJS.

Портфолио обязательно при рассмотрении кандидата.

JavaScript
7 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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