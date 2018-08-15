Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная. Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений. Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.
Разработка frontend на VueJS
Необходимо разработать большую административную для веб-сервиса панель на VueJS с нуля.
Обязательны хорошие знания верстки, особенностей браузеров, JavaScript и VueJS.
Портфолио обязательно при рассмотрении кандидата.
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