Программист АмоСРМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Корректировка существующей СРМ - авто смс - Телефония - Почту подключить - Отправка смс в телеграме менеджеру о поступившей заявке.

В отклике указывайте цену и срок

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров