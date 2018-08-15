Необходимо произвести доработки по проекту на Python. Задача долгосрочная. Нужны твердые знания и умения построения архитектуры системы Python/Django/Flask серверных приложений. Обязательная занятость на проекте 35 часов в неделю.
JavaScript developer/разработчик/программист
Здравствуйте! Мы занимаемсяразработкой программного обеспечения для eCommerce. В настоящее время мыразработываем несколько google chrome extensions.Например:вот эти Google chrome extensions:AMZ seller's calculator https://chrome.google.com/webstore/detail/amz-sellers-calculator/dalioaldklljfiinjmbkibjdmacbifojGoods explorer: https //chrome.google.com/webstore/detail/goods-explorer/bbnkngankddkjkffpggoiknmijjpjkjpПодробнее можнопочитать здесь https://ecomsoft.ca Нам нужен разработчикклиентской части системы, в основном FrontEnd, WEB UI, парсеры, ... но не
только. Клиентская часть - это Google Chrome extension, которое взаимодействует
с нашими серверами. В настоящее время есть простейшая, но работающая
версия-прототип, написанная на чистом HTML + CSS + JavaScript + JQuery + Google
API + ... . Было бы очень хорошоесли бы Вы:Обладали опытомразработки WEB UI и обладали хорошими дизайнерскими вкусом и другими необходимыми
качествами присущими успешным дизайнерамЗнали: JavaScript, HTML,CSS, JQuery, JSON, REST API, http/https, git, ... .Умели работатьудаленно и взаимодействовать с сильно географически распределенной
командой. Решили бы следующуюзадачку: https://gitlab.ecomsoft.ca/candidats/innerHTML
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