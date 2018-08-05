Fullstack-разработчик
Web разработка:
- Python 3
- Django Framework
- Dart
- Angular
- CSS3
- HTML5
- JavaScript (Typescript)
- jQuery
- Bootstrap 4
- PostgreSQL
Desktop (Windows, Linux, MacOS):
- Python
- C#
- Dart
- Bash / CMD
Мобильная разработка (Android, iOS):
- Dart
- Flutter Framework
Мои работы:
- Интернет магазин итальянской мебели grandeurmoscow.ru
- Студия дизайна интерьеров hallinterior.ru (offline)
- Ваши окна и двери Rehau в Магадане okna49.ru
- Студия дизайна интерьеров puntog.ru (offline)
- Интернет-магазин домашних принадлежностей hometrand24.ru
Мои услуги:
- Веб-сайт с нуля любой сложности
- Мобильные приложения любой сложности
- Дизайн (Фирменный стиль, баннеры, логотипы и пр.)
- Прикладное ПО (парсеры, формы расчета, скрипты и пр.)
Контакты:
Электронная почта: [email protected]
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$150
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Портфолио
- Автоматизированная система управления контентом139 просмотров
- Ваши окна и двери Rehau в Магадане158 просмотров
- Студия дизайна интерьеров puntog.ru146 просмотров
- Интернет магазин итальянской мебели grandeurmoscow138 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
2 балла
5 лет назад
Исполнитель исчез, не отвечает на сообщения, работа не сделана, зря потрачено 2 недели времени.
$16
10 баллов
5 лет назад
Все было сделано как надо, профессионально!
Ответный отзыв
Отлично сработались. Рекомендую
$10
9 баллов
5 лет назад
Красиво и достаточно быстро была решена сложнейшая (по моему мнению) задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
$16
10 баллов
5 лет назад
Грамотный специалист, все четко и в срок.Буду обращаться. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все просто и понятно. Постоянно на связи. Моментальная оплата. Рекомендую всем, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.