EduardGushchin

Эдуард EduardGushchin

 
27 летРоссия/Магадан
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Fullstack-разработчик

Web разработка:

  • Python 3
  • Django Framework
  • Dart
  • Angular
  • CSS3
  • HTML5
  • JavaScript (Typescript)
  • jQuery
  • Bootstrap 4
  • PostgreSQL

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Desktop (Windows, Linux, MacOS): 

  • Python
  • C#
  • Dart
  • Bash / CMD

Мобильная разработка (Android, iOS): 

  • Dart
  • Flutter Framework

Мои работы:

  • Интернет магазин итальянской мебели grandeurmoscow.ru﻿
  • Студия дизайна интерьеров hallinterior.ru﻿ (offline)
  • Ваши окна и двери Rehau в Магадане okna49.ru﻿
  • Студия дизайна интерьеров puntog.ru﻿ (offline)
  • Интернет-магазин домашних принадлежностей hometrand24.ru

Мои услуги:

  • Веб-сайт с нуля любой сложности
  • Мобильные приложения любой сложности
  • Дизайн (Фирменный стиль, баннеры, логотипы и пр.)
  • Прикладное ПО (парсеры, формы расчета, скрипты и пр.)

Контакты:

Электронная почта: [email protected]

JavascriptPythonTypeScriptPostgreSQLAndroidHTMLiOSBootstrapjQueryLinuxDjangoAngularFluttermacOSBash
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
michaelk
Михаил 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Telegram канал с автонаполнением
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
frest20
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
2 балла
5 лет назад
Требуется создать интернет магазин
Исполнитель исчез, не отвечает на сообщения, работа не сделана, зря потрачено 2 недели времени.
ds-w
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Настроить канонические ссылки + ошибки
Все было сделано как надо, профессионально!
Отлично сработались. Рекомендую
Ответный отзыв
HeatPowerEng
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
5 лет назад
C# Тестовая программа записи rtmp интернет-радио
Красиво и достаточно быстро была решена сложнейшая (по моему мнению) задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Alex_Pl
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Анализ robots, htaccess, на предмет выявления ошибок, устранить дубли
Грамотный специалист, все четко и в срок.Буду обращаться. Рекомендую к сотрудничеству.
Все просто и понятно. Постоянно на связи. Моментальная оплата. Рекомендую всем, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв