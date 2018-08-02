Анализ robots, htaccess, на предмет выявления ошибок, устранить дубли

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки189 просмотров

Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы

7 лет назад
Alex_Pl
45 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$16
1 день
Грамотный специалист, все четко и в срок.Буду обращаться. Рекомендую к сотрудничеству.
Все просто и понятно. Постоянно на связи. Моментальная оплата. Рекомендую всем, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад