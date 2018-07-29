Необходима доработка сайта на 1с Битрикс

Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара:

У разных категорий товаровбудет разные опции.

Категории:

Кухни

Шкафы-купе

Обеденные зоны

Кровати

Детская мебель

Столешницы

Стеновые панели

Суть в том, чтобы вкарточке товара (в админке) менеджер мог указать определенной опции нужную

цену, мог выставить отображение той или иной опции в карточке товара для

покупателей. А покупатель мог выбрать нужные опции (поставить

"галку") и видеть как цена меняется от его выбора.

И при кнопки добавить в корзину товар с формированной итоговой ценой, чтобы уходил в карзину

(с выбранными опциями)

И прямо в карточке считалась итоговая сумма,пример для Шкафов-купе:

Корпус - 7153 руб.

+ 1дверь / ЛДСП - 3181 руб

+ 1дверь / Зеркало с п/с -6610 руб

+ Сетка под обувь -620-920х100х500 - /ШхВхГ/ - 615 руб.

ИТОГО: 17 559 руб Кроме этих опций надо,чтобы можно было выбрать из каталога (инфоблока) покрытие двери (ЛДСП, Зеркало,

Зеркало с фотопечатью и Зеркало пескоструй). Там будут большой список фото и

пескоструй.

Полное тз в прикрепленном файле.

Пишите цену и срок