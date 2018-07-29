Нужно помочь выбрать шаблон WP И установить, а так же наполнить контентом тестово для вида Я покажу пример сайта, мне нужен похожий
Необходима доработка сайта на 1с Битрикс
Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара:
У разных категорий товаровбудет разные опции.
Категории:
Кухни
Шкафы-купе
Обеденные зоны
Кровати
Детская мебель
Столешницы
Стеновые панели
Суть в том, чтобы вкарточке товара (в админке) менеджер мог указать определенной опции нужную
цену, мог выставить отображение той или иной опции в карточке товара для
покупателей. А покупатель мог выбрать нужные опции (поставить
"галку") и видеть как цена меняется от его выбора.
И при кнопки добавить в корзину товар с формированной итоговой ценой, чтобы уходил в карзину
(с выбранными опциями)
И прямо в карточке считалась итоговая сумма,пример для Шкафов-купе:
Корпус - 7153 руб.
+ 1дверь / ЛДСП - 3181 руб
+ 1дверь / Зеркало с п/с -6610 руб
+ Сетка под обувь -620-920х100х500 - /ШхВхГ/ - 615 руб.
ИТОГО: 17 559 руб Кроме этих опций надо,чтобы можно было выбрать из каталога (инфоблока) покрытие двери (ЛДСП, Зеркало,
Зеркало с фотопечатью и Зеркало пескоструй). Там будут большой список фото и
пескоструй.
Полное тз в прикрепленном файле.
Пишите цену и срок
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