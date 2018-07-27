Разделить футер на блоки (WordPress)

1) На сайте WordPress нужно разделить футер на блоки, 4 горизонтально. Используемая тема moneysite. при этом нужно сохранить возможность добавления виджетов в футер из админки сайта, и чтобы при добавлении было понятно в какой из 4 блоков добавляем. Также, если четвертый блок не заполнен, то визуально футер был поделен на 3 части. Сделать нужно сегодня, желательно до 15 часов по московскому времени. (скриншоты изменений в файлах до и после нужно приложить.

2)Нужно изменить допустимый этой темой размер логотипа. Сечас 100*110, нужно ширина 220, высота 100