Натянуть на modx revo простой шаблон

Суть задачи.

Есть установленный MODX чистый. Нужно на него натянуть готовый шаблон, разбить нормально по чанками с подписями.

Блоки/страницы, которые надо реализовать Акции, Галерея, всплывающая форма заказа, выпадающее меню по структуре. Ничего сложного.

От вас сроки и стоимость.