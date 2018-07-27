Натянуть на modx revo простой шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок261 просмотр

Суть задачи.

Есть установленный MODX чистый. Нужно на него натянуть готовый шаблон, разбить нормально по чанками с подписями.

Блоки/страницы, которые надо реализовать Акции, Галерея, всплывающая форма заказа, выпадающее меню по структуре. Ничего сложного.

От вас сроки и стоимость.

MODX
7 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров