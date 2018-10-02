Анализ и доработки на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок202 просмотра

Приветствую всех!

Задача:

- анализ CMS на ошибки и исправление их.

Скрины:

http://take.ms/NrJPE - что у нас в админке.

http://take.ms/TKbha - слабые показатели.

Пишите ваши предложения по срокам и стоимости!

Приступать к проекту можно сейчас. 

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7 лет назад
banksy-co
Энди 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$18
2 дня
Все отличнО!
Спасибо за заказ :)

Заявки фрилансеров

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад