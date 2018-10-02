Здравствуйте. Ищу специалиста по Danneo. Вообщем есть сайт новостной, появились в один момент кракозябры. Нужна помощь.
Анализ и доработки на Битрикс
Приветствую всех!
Задача:
- анализ CMS на ошибки и исправление их.
Скрины:
http://take.ms/NrJPE - что у нас в админке.
http://take.ms/TKbha - слабые показатели.
Пишите ваши предложения по срокам и стоимости!
Приступать к проекту можно сейчас.
Оплата любым способом быстро и оперативно.
Шаблонные сообщения, которые не несут смысла, будут незамедлительно отправлены в спам.
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