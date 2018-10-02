Анализ и доработки на Битрикс

Приветствую всех!

Задача:

- анализ CMS на ошибки и исправление их.

Скрины:

http://take.ms/NrJPE - что у нас в админке.

http://take.ms/TKbha - слабые показатели.

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