Каталог сущностей на WordPress: таблица с фильтрами, страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки196 просмотров

Нужно сделать удобный каталог кейсов на WP. 

Кейс — это отдельная страница с описанием, скриншотами и дополнительным полями. 

В таблице должны отображаться все кейсы в удобном виде + фильтры для удобной сортировки. 

Нужно будет настроить ACF и саму страницу с кейсом и таблицу (стили, отображение и т.д.). 

Более подробное ТЗ скину заинтересованным кандидатам. 

В ответе просьба скинуть примерную цену и сроки.

WordPress
7 лет назад
samcram
Саша 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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