1)Нужно изменит верстку на новую, Движок opencart Подробности в лс.
Каталог сущностей на WordPress: таблица с фильтрами, страниц
Нужно сделать удобный каталог кейсов на WP.
Кейс — это отдельная страница с описанием, скриншотами и дополнительным полями.
В таблице должны отображаться все кейсы в удобном виде + фильтры для удобной сортировки.
Нужно будет настроить ACF и саму страницу с кейсом и таблицу (стили, отображение и т.д.).
Более подробное ТЗ скину заинтересованным кандидатам.
В ответе просьба скинуть примерную цену и сроки.
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