Каталог сущностей на WordPress: таблица с фильтрами, страниц

Нужно сделать удобный каталог кейсов на WP.

Кейс — это отдельная страница с описанием, скриншотами и дополнительным полями.

В таблице должны отображаться все кейсы в удобном виде + фильтры для удобной сортировки.

Нужно будет настроить ACF и саму страницу с кейсом и таблицу (стили, отображение и т.д.).

Более подробное ТЗ скину заинтересованным кандидатам.

В ответе просьба скинуть примерную цену и сроки.