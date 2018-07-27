Перенести сайт на Wordpress

Имеется магазин с 15000 товаров, написанный на кастомном PHP-движке. Нам нужно перенести этот магазин на Wordpress+Woocommerce. Порядок работы такой: 1. Разработать скрипт на PHP, который перенесёт все товары с текущего сайта в Woocommerce, включая описания и картинки. 2. Перенести статьи (около 500 штук) со старого сайта на новый – также разработанным скриптом. 3. Выполнить небольшие правки по дизайну, в частности добавить ещё один уровень категорий в меню.

Пустой сайт WP+WC с установленной темой уже готов и ждёт вас.

Ссылку на старый сайт пришлю выбранным кандидатам. Если вы прочитали описание, начните ваше сообщение со слова апельсин, укажите примерную стоимость работы и срок. В противном случае ваше сообщение будет проигнорировано.

P.S. Я в курсе, что интернет-магазины принято делать на специально рассчитанных на это движках (OpenCart, Magento и т.д. и т.п.), но в данном случае нам нужен WP+WC, другие варианты не рассматриваются.