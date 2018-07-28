В меню сайта на WordPress нужно добавить изображения, в некоторых вкладках. С плагином menu image не даёт результат, плагин устаревший. Нужно сделать сегодня до 15 часов по московскому времени. Скриншоты, того как потом добавлять ...
Поставить шаблон WP
Нужно помочь выбрать шаблон WP
И установить, а так же наполнить контентом тестово для вида
Я покажу пример сайта, мне нужен похожий
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
В приложении описано т.з. Основные навыки требуемые для выполнения. Знания Joomla + joomshoping php+ знания верстки. Оплата 3000.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
1) На сайте WordPress нужно разделить футер на блоки, 4 горизонтально. Используемая тема moneysite. при этом нужно сохранить возможность добавления виджетов в футер из админки сайта, и чтобы при добавлении было понятно в какой из ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется магазин с 15000 товаров, написанный на кастомном PHP-движке. Нам нужно перенести этот магазин на Wordpress+Woocommerce. Порядок работы такой: 1. Разработать скрипт на PHP, который перенесёт все товары с текущего сайта в Woocommerce, включая описания ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать удобный каталог кейсов на WP. Кейс — это отдельная страница с описанием, скриншотами и дополнительным полями. В таблице должны отображаться все кейсы в удобном виде + фильтры для удобной сортировки. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $120
1)Нужно изменит верстку на новую, Движок opencart Подробности в лс.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Суть задачи. Есть установленный MODX чистый. Нужно на него натянуть готовый шаблон, разбить нормально по чанками с подписями. Блоки/страницы, которые надо реализовать Акции, Галерея, всплывающая форма заказа, выпадающее меню по структуре. Ничего сложного. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
120$Работа не маленькая! Есть вёрстка. Её нужно натянуть на движок в OpenCart и добавить все товары (синхронизировать цены). https://vk.com/doc372431430_469279982?hash=1c23e1dceb6ff5a007&dl=GIYTSMZVGY...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех! Задача: - анализ CMS на ошибки и исправление их. Скрины: http://take.ms/NrJPE - что у нас в админке. http://take.ms/TKbha - слабые показатели. Пишите ваши ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалиста по Danneo. Вообщем есть сайт новостной, появились в один момент кракозябры. Нужна помощь.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад