Поставить шаблон WP

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Закрыт12 заявок11364 просмотра

Нужно помочь выбрать шаблон WP

И установить, а так же наполнить контентом тестово для вида

Я покажу пример сайта, мне нужен похожий

WordPress
7 лет назад
gurik_1112
Эрмек 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров