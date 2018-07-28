Добавить изображения в меню на сайте WordPress

В меню сайта на WordPress нужно добавить изображения, в некоторых вкладках. С плагином menu image не даёт результат, плагин устаревший. Нужно сделать сегодня до 15 часов по московскому времени.

Скриншоты, того как потом добавлять картинки к пунктам меню нужно приложить.