Добавить изображения в меню на сайте WordPress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок221 просмотр

В меню сайта на WordPress  нужно добавить изображения, в некоторых вкладках. С плагином menu image не даёт результат, плагин устаревший. Нужно сделать сегодня до 15 часов по московскому времени.

Скриншоты, того как потом добавлять картинки к пунктам меню нужно приложить.

WordPress
7 лет назад
AlisaYa
Алиса 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров