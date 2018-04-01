Alex_Pl

Александр Alex_Pl

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Анализ robots, htaccess, на предмет выявления ошибок, устранить дубли
Все просто и понятно. Постоянно на связи. Моментальная оплата. Рекомендую всем, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Грамотный специалист, все четко и в срок.Буду обращаться. Рекомендую к сотрудничеству.
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