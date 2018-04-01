Статья по теме "Строительная экспертиза зданий и сооружений", статья не менее 3500 знаков, должна быть seo оптимизирована( но не переоптимизирована!), с использованием LSI-копирайтинга, уникальность 95% по text.ru и другим сервисам, цель попасть по запросу в ...
- $55Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать сайт на MODX Revo, ТЗ во вложении, оплата только на карту Сбер.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Техзадание во вложении, исполнители только программисты, дизайн баннера предварительно согласовать.CMS MODX REvoВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен аудит сайта http://www.st-expert.ru/ с точки зрения seo продвижения и наличия технических ошибок (не выгрузка с мегаиндекса) Интересуют выявленные ошибки и их подробное описание+алгоритм их исправления (для дальнейшего сотрудничества) Выявить причину резкого падение ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте st-expert.ru требуется установить новый дизайн главной страницы https://www.figma.com/file/cHeR0CTRWzyO3rLkwtJdqOkr/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад