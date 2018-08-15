Сделать страницу с отображением балансов акк-ов ЯДирект и GA

Здравствуйте!

Нужно сделать страницу, на которой будут отображаться балансы нескольких аккаунтов в Яндекс Директ и Google Adwords.

Есть несколько аккаунтов в этих системах и не удобно постоянно переключаться между ними, чтобы контролировать балансы

На странице должна отображаться таблица с типом рекламной системы (ЯД или GA), названием аккаунта и актуальным балансом на данный момент.

Можно сделать хоть в Гугл Докс, хоть отдельной страницей на хостинге, хоть как-то по-другому, не приципиально.

Главное, чтобы можно было самостоятельно и просто подключить аккаунты и своевременно и удобно видеть все данные

Варианты реализации, бюджет и сроки предлагайте