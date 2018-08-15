Подключить веб-сервис Autopiter на сайт (подгрузка прайсов, PHP)

Ищется PHP-программист для следующей задачи:

На обычный сайт (php-файлы без бд) необходимо подключить веб-сервис от autopiter.ru (предоставление прайса автозапчастей), чтобы он отображался на данной странице: http://a0227437.xsph.ru/avtozapchasti.html

в приложении архив с их примерной реализацией

+ "инструкция": http://service.autopiter.ru/price.asmx

от Вас контакты, примерная стоимость и срок