Нужно настроить вывод тайтлов

Здравствуйте! Нужно сделать страницу, на которой будут отображаться балансы нескольких аккаунтов в Яндекс Директ и Google Adwords. Есть несколько аккаунтов в этих системах и не удобно постоянно переключаться между ними, чтобы контролировать балансы ...