Парсинг сайта с онлайн видео.

Добрый день коллеги, есть такая страничка: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JsT4YkN1EI4J:https://www.condis.es/tiendas-condis+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=id (из кэша, так как у меня не открывается) Там слева карта и справа список магазинов, что нужно скопировать, оставив только магазины из фильтра M, L или XL. Отдельные ...