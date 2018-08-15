Снизить нагрузку на сервер.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

В последние несколько дней сильно нагружается сервер из-за одного сайта, к которому идет много запросов в БД. Соответственно сайт почти не открывается Необходимо исправить данную ситуацию.

7 лет назад
svoipol
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров