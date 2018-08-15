В личном кабинете добавить ID пользователя, которое будет автоматически генерироваться при регистрации. И будет неизменно. Эта информация должна быть выделена внешне крупным планом в личном кабинете пользователя. При регистрации нового пользователя ...
Верстальщик-программист
добрый день.
необходимо сверстать сайт с функцией личного кабинета. адаптивный.
проект – образовательная платформа.
возможна покупка готового шаблона для образовательных проектов.
примерный функционал:
предполагается Главная страница + 3 кабинета (кабинет студента, личный кабинет родителя, личный кабинет преподавателя).
кабинет студента (личный кабинет): выполнение дом.задания внутри кабинета и отправка его на проверку преподавателю.
кабинет родителя: просмотр онлайн-дневника успеваемости ребенка.
кабинет преподавателя: возможность выкладки материалов по курсу (видео, аудио, пдф, ворд, эксель).
спасибо.
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