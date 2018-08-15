Верстальщик-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок114 просмотров

добрый день. 

необходимо сверстать сайт с функцией личного кабинета. адаптивный. 

проект – образовательная платформа. 

возможна покупка готового шаблона для образовательных проектов. 

примерный функционал: 

предполагается Главная страница + 3 кабинета (кабинет студента, личный кабинет родителя, личный кабинет преподавателя). 

кабинет студента (личный кабинет): выполнение дом.задания внутри кабинета и отправка его на проверку преподавателю. 

кабинет родителя: просмотр онлайн-дневника успеваемости ребенка. 

кабинет преподавателя: возможность выкладки материалов по курсу (видео, аудио, пдф, ворд, эксель). 

спасибо. 

7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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