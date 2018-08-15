Доработать личный кабинет в CS CART реферальный системой

В личном кабинете добавить ID пользователя, которое будет автоматически генерироваться при регистрации. И будет неизменно.

Эта информация должна быть выделена внешне крупным планом в личном кабинете пользователя.

При регистрации нового пользователя должен быть пункт ID друга. Которое заполняется пользователем или если остаётся пустым, то автоматически прописывается туда определенный номер.

Это информация приглашённых должна быть видна пользователю на отдельной странице или в личном кабинете.

Нужно изменить стандартный внешний вид личного кабинета пользователя.