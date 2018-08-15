Доработка устаревшего приложения на Firefox.

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Имеется дополнение (расширение) для браузера Firefox старых версий. Необходимо доработать его, чтобы работало в новых версиях Firefox, 57 и выше.

7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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