В последние несколько дней сильно нагружается сервер из-за одного сайта, к которому идет много запросов в БД. Соответственно сайт почти не открывается Необходимо исправить данную ситуацию.
Доработка устаревшего приложения на Firefox.
Имеется дополнение (расширение) для браузера Firefox старых версий. Необходимо доработать его, чтобы работало в новых версиях Firefox, 57 и выше.
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