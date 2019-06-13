Добрый день. Есть сайт,к небу необходимо подключить стандартный модуль для приема оплаты через Робокассу. Этот модуль уже написан, его можно скачать с сайта. Необходимо будет сделать следующее: ...
Необходим парсер
Добрый день. Необходимо сделать парсер для переноса товаров донор - акцептор. Подробности в ЛС.
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