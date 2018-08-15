Верстка динамический дизайн и программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Привет! у меня есть очень интересное задание.

Необходимо придумать лучшее решение по эффектам и верстке.

В приложении экспoрт одного экрана и видео с визуальным эффектом.

Если ты уверен в своих силах добро пожаловать!

Приоритет адекватная цена, наличие портфолио

7 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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