Верстка динамический дизайн и программирование

Мне нужно для сервиса по продвижения в инстаграм сделать небольшие доработки Настроить прокси так,чтобы они автоматически прикрепрялись к аккаунтам и ограничить 1 прокси-5 аккаунтов чтобы в статистике отображались и другие действия,не только постинг(1 ...