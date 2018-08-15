Программист php js

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Мне нужно для сервиса по продвижения в инстаграм сделать небольшие доработки 

Настроить прокси так,чтобы они автоматически прикрепрялись к аккаунтам и ограничить 1 прокси-5 аккаунтов 

чтобы в статистике отображались и другие действия,не только постинг(1 фото) 

немного доработать подписки и сделать чтобы она проходила как на сайте instaturbo.su,сейчас она выглядит как на 2 фото 

подключить онлайн оплату и действие,чтобы после оплаты тариф продлевался/подключался 

возможно будут мелкие дополнения по ходу работы и большие после запуска проекта

JavaScriptPHP
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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