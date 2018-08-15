Программист php js

Мне нужно для сервиса по продвижения в инстаграм сделать небольшие доработки

Настроить прокси так,чтобы они автоматически прикрепрялись к аккаунтам и ограничить 1 прокси-5 аккаунтов

чтобы в статистике отображались и другие действия,не только постинг(1 фото)

немного доработать подписки и сделать чтобы она проходила как на сайте instaturbo.su,сейчас она выглядит как на 2 фото

подключить онлайн оплату и действие,чтобы после оплаты тариф продлевался/подключался

возможно будут мелкие дополнения по ходу работы и большие после запуска проекта