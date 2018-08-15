Игру для WEB 2D файтинг с одним играбельным персонажем и сценой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Загрузочный экранГеймплей2 варианта эндинга

7 лет назад
levabond
Лев 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров