Требуется внести правки в адаптинвый шаблон опенкарта, на страницу списка товаров и карточки товаров требуется специалист с опытом работы с smarty-шаблонизатором
Игру для WEB 2D файтинг с одним играбельным персонажем и сценой
Загрузочный экранГеймплей2 варианта эндинга
Заявки фрилансеров
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