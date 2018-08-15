Устранить вирус, панель пользователя, хост, запустить сайты

Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u

Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил в ISPmanager (панель) с сылки, теперь они поменяли порядок, но я не могу понять как зайти на хостинг. Пишу в поддержку, а они мне пишут рекомендации.

Испробовал:

1. Через страницу "список услуг", напротив четвоертой позиции есть ссылка войти https://89.108.88.73:1500/manager/ispmgr

2. через страницу "Сервер Free-VPS "vm27859.hv8.ru"" жал на зеленую кнопку "панель управления хостингом"

3. через личный кабинет "Информация о включенных сервисах и паролях доступа" Услуга «ISPmanager Lite 5 для 89.108.88.73» создана - Адрес панели управления сервером: https://89.108.88.73/manager/ispmgr

по SFTP через FileZilla зайти удалось, но хотелось бы использовать панель пользователя.

Один сайт ur - c o n s . r u написан на MODEX другой на n z p v . r u на Strawberry (Wordpress).

Что хочу на первом этапе:

1. запустить панель (все доступы к личному кабинету есть)

2. скачать все файлы с FTP,

3. удалить вирус,

4. поменять хостера (желательно на иностранный) без VPN

5. запустить сайты

Оплата СБ РФ, яндекс деньги,

Просьба в ответе писать стоимость каждого этапа.