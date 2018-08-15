ДАНО Есть ультра простой лэндинг Есть поле для сбора email Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля ЗАДАЧА Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались ...
Устранить вирус, панель пользователя, хост, запустить сайты
Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u
Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил в ISPmanager (панель) с сылки, теперь они поменяли порядок, но я не могу понять как зайти на хостинг. Пишу в поддержку, а они мне пишут рекомендации.
Испробовал:
1. Через страницу "список услуг", напротив четвоертой позиции есть ссылка войти https://89.108.88.73:1500/manager/ispmgr
2. через страницу "Сервер Free-VPS "vm27859.hv8.ru"" жал на зеленую кнопку "панель управления хостингом"
3. через личный кабинет "Информация о включенных сервисах и паролях доступа" Услуга «ISPmanager Lite 5 для 89.108.88.73» создана - Адрес панели управления сервером: https://89.108.88.73/manager/ispmgr
по SFTP через FileZilla зайти удалось, но хотелось бы использовать панель пользователя.
Один сайт ur - c o n s . r u написан на MODEX другой на n z p v . r u на Strawberry (Wordpress).
Что хочу на первом этапе:
1. запустить панель (все доступы к личному кабинету есть)
2. скачать все файлы с FTP,
3. удалить вирус,
4. поменять хостера (желательно на иностранный) без VPN
5. запустить сайты
Оплата СБ РФ, яндекс деньги,
Просьба в ответе писать стоимость каждого этапа.
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