Нужно написать парсинг валютной котировки в режиме live.
СРОЧНО Добавить форму для сбора email на лэндинг
ДАНО
Есть ультра простой лэндинг
Есть поле для сбора email
Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля
ЗАДАЧА
Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались все email
https://www.campaignmonitor.com/
ОПЛАТА через ЯД или PAYPAL
Заявки фрилансеров
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