СРОЧНО Добавить форму для сбора email на лэндинг

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки208 просмотров

ДАНО

Есть ультра простой лэндинг

Есть поле для сбора email

Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля

ЗАДАЧА

Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались все email

https://www.campaignmonitor.com/

ОПЛАТА через ЯД или PAYPAL

7 лет назад
satchitananda
Станислав 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров