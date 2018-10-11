Доброго времени суток, необходимо добавить select выбора вида товара (например сейчас в штуках, и чтоб можно было выбрать в килограммах) у карточек товара тут: http://pilove.kz/

Не у всех только у некоторых товаров. Чтоб при этом меняется цена на сайте, в корзине и при отправке заказа.

Сайт самописный, 1 js файлик и 1 php файлик все это обрабатывает.

Пишите свои цены и сроки.