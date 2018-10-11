Добавить Select-выбора

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Завершен2 заявки123 просмотра

Доброго времени суток, необходимо добавить select выбора вида товара (например сейчас в штуках, и чтоб можно было выбрать в килограммах) у карточек товара тут: http://pilove.kz/

Не у всех только у некоторых товаров. Чтоб при этом меняется цена на сайте, в корзине и при отправке заказа.

Сайт самописный, 1 js файлик и 1 php файлик все это обрабатывает. 

Пишите свои цены и сроки. 

JavaScriptPHP
7 лет назад
Dmitriy2013
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$2
1 день
Все было выполнено в поставленные сроки
Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

lily_simon
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад