Правки на Yii

Добрый день.

Ищу кодера на Yii, для выполнения периодических задач.

Старый прогер пропал, а новые задачи ставятся.

Ищу человека, который постоянно на связи и оперативно можетвносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменениясайта.

В данный момент есть 2 мелких правки, заинтересованные пишите в ЛС или в теме, вышлю список правок, оцените стоимость работ, если условия устроят будем сотрудничать.