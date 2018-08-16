ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru На этом сайте оплата осуществляется через Промсвязьбанк, её нужно поменять на Альфа банк. Все подготовительные работы выполнены, ...
Правки на Yii
Добрый день.
Ищу кодера на Yii, для выполнения периодических задач.
Старый прогер пропал, а новые задачи ставятся.
Ищу человека, который постоянно на связи и оперативно можетвносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменениясайта.
В данный момент есть 2 мелких правки, заинтересованные пишите в ЛС или в теме, вышлю список правок, оцените стоимость работ, если условия устроят будем сотрудничать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задание: оптимизировать сайт построеный на платформе Tilda под мобильные устройства. Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта. Заданаие скорее простое для людей знакомых с Tilda. Все материали уже есть, нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно на сайте , в строке меню разместить кнопку и добавить туда информациюВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте вверху появилась ошибка: Strict Standards: Declaration of YSmarty::display() should be compatible with Smarty::display($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /var/www/user1357/data/www/site.ru/yggdrasil/ysmarty.inc on line 5 YSmarty - это тема движка Smarty. ...Закрыт7 лет назад
- $50
Надо написать код и временно опубликовать сайт для просмотра. Чтобы мы понимали как это все будет выглядеть, управляться, UI и прочее. Советы приветствуются. Если качество понравится, закажем полноценный сайт. CMS не важна (желательна Битрикс). - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте ! У меня проблема с двумя сайтами на хостинге - r e g. r u Служба поддержки написала, что с моей VPN площадки исходит вредоносный код. Раньше я заходил ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
ДАНО Есть ультра простой лэндинг Есть поле для сбора email Есть страница /success куда юзер направляется после заполнения поля ЗАДАЧА Подружить поле с Campaign Monitor чтобы туда собирались ...Закрыт7 лет назад
Нужно написать парсинг валютной котировки в режиме live.Закрыт7 лет назад
Загрузочный экранГеймплей2 варианта эндингаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $40
Требуется внести правки в адаптинвый шаблон опенкарта, на страницу списка товаров и карточки товаров требуется специалист с опытом работы с smarty-шаблонизаторомЗакрыт7 лет назад