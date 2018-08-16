Правки на Yii

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Закрыт6 заявок124 просмотра

Добрый день.

 

Ищу кодера на Yii, для выполнения периодических задач.

Старый прогер пропал, а новые задачи ставятся.

Ищу человека, который постоянно на связи и оперативно можетвносить изменения разного рода, от мелких правок до полного изменениясайта.

В данный момент есть 2 мелких правки, заинтересованные пишите в ЛС или в теме, вышлю список правок, оцените стоимость работ, если условия устроят будем сотрудничать.

Yii
7 лет назад
Molodtsov
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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