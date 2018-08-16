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Допилить тему WordPress - добавить дифференциацию цен
Есть платная тема WordPress для туризма.
Есть WooCommerce и встроенный в тему механизм страниц товаров, назначения цен.
В этой теме предусмотрено назначение только 1 цены на тур (фактически это страница товара).
В туризме есть такая штука, что чем больше туристов, тем ниже выходит цена на 1 чел.
Нужен функционал, когда есть 1 тур, а там или таблица, или список, где видно как изменяется цена - на 1-2 чел цена одна, на 3-7 чел уже цена ниже, на 8-18 чел цена еще ниже за 1го человека и т.д.
Получается, нужно или добавить категорию для возможности различия самого тура, например, индивидуальный тур, групповой тур, VIP-тур или другим каким-то способом добавить возможность назначения нескольких цен на 1 тур.
Сейчас это проблема и для SEO (фактически нужно создавать дубли страниц с небольшим отклонением названия туров, но текст все равно мало чем отличается), и для пользователей (им приходится листать по несколько похожих туров), и для администратора сайта (потом тяжело в отдельном окне менять цены, т.к. вместо 50 туров, создано дублей 150).
Нужно учесть, что разработчики темы приблизительно раз в пол года обновляют тему, и созданный вами механизм не хотелось бы потерять через несколько месяцев.
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