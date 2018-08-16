Загрузка картинки на сайт(Wordpress) средствами PHP

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Закрыт4 заявки150 просмотров

Необходимо реализовать скрипт на PHP 7.1, который будет загружать изображение на сайт(Wordpress).

Нужно реализовать используя cURL(т.к доступа к самим файлам сайта нет).

Срок выполнения 1 день.

Указывайте пожалуйста свои цены.

PHPWordPress
7 лет назад
_methereal_
Илья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров