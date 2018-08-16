Нужен хороший знаток js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки123 просмотра

Есть сайт. 

http://gruzmove.web-serotonin.ru/

Его анимация "куб" удаляется при разрешении 1100 и меньше. 

Но возникла проблема – сайт не скроллится на айфоне. Не знаю, что делать. 

+ нужна помощь с select в формах. 

С меня вознаграждение и хороший отзыв.

JavaScript
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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