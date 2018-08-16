Нужен хороший знаток js

Есть сайт.

http://gruzmove.web-serotonin.ru/

Его анимация "куб" удаляется при разрешении 1100 и меньше.

Но возникла проблема – сайт не скроллится на айфоне. Не знаю, что делать.

+ нужна помощь с select в формах.

С меня вознаграждение и хороший отзыв.