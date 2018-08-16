Доработки по сайту БИТРИКС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок143 просмотра

1. "заказать обратный звонок" На главной и "форма обратной связи" в Контактах не приходят на почту. 

2.Перестал работать визуальный редактор текста(немогу выстасть заголовки в редакторе H1,H2 и.т.д) 

3."Карта c Адресом " d Контактах Почему то находится после футера. Надо переместить её выше. 

4.Поменял Иконки на в Каталоге продукции- На главной странице они перестали отображаться.  

5.Вебмастер пишет . Нужно проверить:  Обнаружены ошибки в файлах Sitemap 

И почему то не видит Фавикон на главной странице 

Сайт:biopmsk.ru 

Только с микрофоном, с добавлением  во фрилансе.  

Прошу указывать стоимость работы..

7 лет назад
noname23
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров