Доработки по сайту БИТРИКС

1. "заказать обратный звонок" На главной и "форма обратной связи" в Контактах не приходят на почту.

2.Перестал работать визуальный редактор текста(немогу выстасть заголовки в редакторе H1,H2 и.т.д)

3."Карта c Адресом " d Контактах Почему то находится после футера. Надо переместить её выше.

4.Поменял Иконки на в Каталоге продукции- На главной странице они перестали отображаться.

5.Вебмастер пишет . Нужно проверить: Обнаружены ошибки в файлах Sitemap

И почему то не видит Фавикон на главной странице

Сайт:biopmsk.ru

Только с микрофоном, с добавлением во фрилансе.

Прошу указывать стоимость работы..