Доработать адаптивный HTML сайт + графика

Здравствуйте.

Требуется доработка, купленного на templatemonster, адаптивного html сайта.

Необходимо:

Установить сайт на хостинг, подключить ssl, отредактировать имеющиеся страницы (добавить бегущую строку, поправить шапку, убрать некоторые элементы, ссылки и тд)

Также нужно создать несколько новых, своего рода, лэндинг страниц в общем стиле сайта, с нехитрой инфографикой. Будет здорово, если сам исполнитель владеет навыками работы с изображениями (могу предоставить доступ к shutterstock). Если нет, то необходима помощь в формулировке требований к изображениям, которые я передам художнику. Также нужен логотип.

Агентства прошу не беспокоить. Работа с исполнителем напрямую.

Более детально при общении.