Доработать адаптивный HTML сайт + графика

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Здравствуйте.  

Требуется доработка, купленного на templatemonster, адаптивного html  сайта.  

Необходимо:   

Установить сайт на хостинг, подключить ssl, отредактировать  имеющиеся страницы (добавить бегущую строку, поправить шапку, убрать некоторые элементы, ссылки и тд)  

Также нужно создать несколько новых, своего рода, лэндинг страниц  в общем стиле сайта,  с нехитрой инфографикой. Будет здорово, если  сам исполнитель  владеет  навыками работы с изображениями (могу предоставить доступ к shutterstock).  Если нет, то необходима помощь в формулировке требований к изображениям, которые я передам художнику.  Также нужен логотип. 

Агентства прошу не беспокоить. Работа с исполнителем напрямую.   

Более детально при общении.  

HTML
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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