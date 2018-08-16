Необходимо реализовать скрипт на PHP 7.1, который будет загружать изображение на сайт(Wordpress). Нужно реализовать используя cURL(т.к доступа к самим файлам сайта нет). Срок выполнения 1 день. Указывайте пожалуйста свои цены.
Доработать адаптивный HTML сайт + графика
Здравствуйте.
Требуется доработка, купленного на templatemonster, адаптивного html сайта.
Необходимо:
Установить сайт на хостинг, подключить ssl, отредактировать имеющиеся страницы (добавить бегущую строку, поправить шапку, убрать некоторые элементы, ссылки и тд)
Также нужно создать несколько новых, своего рода, лэндинг страниц в общем стиле сайта, с нехитрой инфографикой. Будет здорово, если сам исполнитель владеет навыками работы с изображениями (могу предоставить доступ к shutterstock). Если нет, то необходима помощь в формулировке требований к изображениям, которые я передам художнику. Также нужен логотип.
Агентства прошу не беспокоить. Работа с исполнителем напрямую.
Более детально при общении.
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