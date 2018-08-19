Поправить Картинки при загрузке CMS Wordpress

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Завершен2 заявки146 просмотров

Поправить Картинки при загрузке CMS Wordpress Пытаюсь на сайт https://goo.gl/hFFY1P  в наши работы добавить картинки

а получается,  она получается полноразмерная при загрузке  https://postimg.cc/image/5tuuqwzez/ , и насйте также нужно делать  миниатюру

Бюджет 200 рублей!

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще
Хороший заказчик. Всегда на связи, мгновенная оплата, никаких проблем не было Рекомендую к сотрудничеству

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net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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