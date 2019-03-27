Обратились к Евгению потому что он выполнял нам много задач по Битриксу. И в этот раз доверили крупный интернет-магазин. Он не взял предоплату, начал работать, срок был-месяц, через 2 недели скинул ссылку на работу, где была не доделанная главная страница. Ссылался на то, что программную часть собирал и сейчас будет верстать и привязывать функционал. В итоге через неделю - перестал выходить на связь. Еще через несколько дней ответила с его аккаунта его жена , сказала, что его нет, он уехал по работе, связь с ним только по телефону и он загружен, не успевает доделать работу. Просили скинуть то, что готово, но к сожалению ответа не дождались, нашли другого исполнителя. Не рекомендую.