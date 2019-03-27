Программирование PHP MySql, доработка Bitrix MODX WP Drupal
Верстка и профессиональная разработка:
- Bitrix
- ModX
- wordpress
- Drupal
Bootstrap, HTML5, CSS3, LESS, Sass,
Программирование PHP MySql JavaScript jQuery
Администрирование nix систем
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Telegram / WhatsApp: +7 (915) 961-60-42
email: [email protected]
skype: vika_sb
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$30
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Портфолио
- Доработка магазина Drupal201 просмотр
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Отзывы заказчиков
$800
3 балла
4 года назад
Обратились к Евгению потому что он выполнял нам много задач по Битриксу. И в этот раз доверили крупный интернет-магазин. Он не взял предоплату, начал работать, срок был-месяц, через 2 недели скинул ссылку на работу, где была не доделанная главная страница. Ссылался на то, что программную часть собирал и сейчас будет верстать и привязывать функционал. В итоге через неделю - перестал выходить на связь. Еще через несколько дней ответила с его аккаунта его жена , сказала, что его нет, он уехал по работе, связь с ним только по телефону и он загружен, не успевает доделать работу. Просили скинуть то, что готово, но к сожалению ответа не дождались, нашли другого исполнителя. Не рекомендую.
$30
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист по Битрикс. Все четко и по делу. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Всё очень хорошо. Рекомендую
$20
10 баллов
4 года назад
Евгений сделал все очень быстро и разъяснил как дальше работать с новой функцией сайта Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Как всегда всё прекрасно !
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо за быстро и хорошо сделанную работу!
Ответный отзыв
Всё хорошо .. грамотная постановка задачи, своевременная оплата.
$30
10 баллов
5 лет назад
Всё супер задача была не просто и Евгению пришлось переписать код, но в конченом итоге всё работает как надо
Ответный отзыв
как всегда все прекрасно.. очень ответственный и приятный в общении заказчик
Веб-программирование
17 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
11 отзывов(-1)
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
6 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
$20/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга