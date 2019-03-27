net9sky

Евгений net9sky

 
50 летРоссия/Себеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программирование PHP MySql, доработка Bitrix MODX WP Drupal

Верстка  и профессиональная разработка:

- Bitrix 

- ModX

- wordpress

- Drupal

Bootstrap, HTML5, CSS3, LESS, Sass,

Программирование PHP MySql JavaScript jQuery

Администрирование nix систем

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Telegram / WhatsApp: +7 (915) 961-60-42 

VK: https://vk.com/id9640815

email: [email protected]

skype: vika_sb

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapMODXDrupaljQueryБитриксSASS
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$30
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Отзывы заказчиков
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$800
3 балла
4 года назад
Разработка сайта со сложным функционалом
Обратились к Евгению потому что он выполнял нам много задач по Битриксу. И в этот раз доверили крупный интернет-магазин. Он не взял предоплату, начал работать, срок был-месяц, через 2 недели скинул ссылку на работу, где была не доделанная главная страница. Ссылался на то, что программную часть собирал и сейчас будет верстать и привязывать функционал. В итоге через неделю - перестал выходить на связь. Еще через несколько дней ответила с его аккаунта его жена , сказала, что его нет, он уехал по работе, связь с ним только по телефону и он загружен, не успевает доделать работу. Просили скинуть то, что готово, но к сожалению ответа не дождались, нашли другого исполнителя. Не рекомендую.
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Слайдер с объектами недвижимости для сайта на битрикс
Отличный специалист по Битрикс. Все четко и по делу. Рекомендую всем!
Всё очень хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв
aus-logiks
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сделать инфоблок на сайте (битрикс(
Евгений сделал все очень быстро и разъяснил как дальше работать с новой функцией сайта Спасибо за работу!
Как всегда всё прекрасно !
Ответный отзыв
aus-logiks
Сергей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужен программист работающий в 1С битрикс для разовой, быстрой помощи
Спасибо за быстро и хорошо сделанную работу!
Всё хорошо .. грамотная постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
$30
10 баллов
5 лет назад
Создать дополнительный блок бронирования Modx revo
Всё супер задача была не просто и Евгению пришлось переписать код, но в конченом итоге всё работает как надо
как всегда все прекрасно.. очень ответственный и приятный в общении заказчик
Ответный отзыв
Веб-программирование
17 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
11 отзывов(-1)
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
6 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
$20/час
от $500от 2 дней
нет рейтинга