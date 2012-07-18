Нужно разработать логотип — Антикоррупционный Правовой Медиа-центр «КАРСЫ», концепция логотипа названия ПРОТИВ, Можно использовать что то юридическое. На логотипе должна присутствовать надпись Антикоррупционный Правовой Медиа-центр «КАРСЫ», также рядом должен расположен рисунок ...
Отрисовать логотип в фотошопе
Нужно отрисовать в фотошопе логотип с сайта.
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