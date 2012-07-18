Отрисовать логотип в фотошопе

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Закрыт20 заявок138 просмотров

Нужно отрисовать в фотошопе логотип с сайта.

13 лет назад
net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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