Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок1177 просмотров
#1$50

Нужно разработать логотип — Антикоррупционный Правовой Медиа-центр «КАРСЫ», концепция логотипа названия ПРОТИВ, Можно использовать что то юридическое.

На логотипе должна присутствовать надпись Антикоррупционный Правовой Медиа-центр «КАРСЫ», также рядом должен расположен рисунок который осоциируется с защитой прав, что то юридическое.

13 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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