Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется создать ЛОГОТИП для данного проекта. Название: SOCIALAND. Ограничений по дизайну нет. Ждем ваши варианты. Спасибо за ...
Сделать логотип строительной компании
Нужно нарисовать логотип строительной компании "МЕРЕСТ".
Основные цвета красный, синий.
В логотипе должна прослеживаться строительная тематика.
Сайт компании mrst.ru
Оплата после просмотра 2-х вариантов логотипов. Если хотите - то можно сделать макет с вотермарком, или в превьюшном виде.
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