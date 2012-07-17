Сделать логотип строительной компании

$50
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Закрыт34 заявки181 просмотр

Нужно нарисовать логотип строительной компании "МЕРЕСТ".

Основные цвета красный, синий.

В логотипе должна прослеживаться строительная тематика.

Сайт компании mrst.ru

Оплата после просмотра 2-х вариантов логотипов. Если хотите - то можно сделать макет с вотермарком, или в превьюшном виде.

13 лет назад
effinn
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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