Необходимо разработать лого для сайта "Комиссионка2", превью сайта во вложении. В последствие возможна дополнительная работа по изготовлению визиток и т.д.
Разработать логотип
Требуется разработать логотип для Казахпортала.
Макет дизайна прилагается.
Рассмотрим несколько вариантов, один из которых примерно такой, как здесь: http://xn--80aaa0ankthku3a.kz/
Заявки фрилансеров
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