Необходимо создать логотип для сайта, тематика - спорт. Логотип должен содержать в себе 3 слова по английский. Слова следующие: I am sport. Цвета для использования белый синий и оранжевый. Можете предложить свой вариант по цветам. ...
Логотип для социальной сети.
Здравствуйте.
Для социальной сети нужен логотип.
Оплата после окончания и принятия работы.
Детали пишите в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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