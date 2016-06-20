Нужна простенькая картинка

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Завершен4 заявки106 просмотров

Нужно сделать простенькую картинку на заднюю сторону медали. Тематика пейнтбол.

Круг диаметр 5 см. Фон связанный с пейнтболом. И надпись "Пятый любительский пейнтбольный турнир в г. Орехово-зуево 2012 год. ПК "Охотник""

В результате нужен исходник и картинка Лист А4 на которую разместить максимальное количество этих кружочков.

Связь icq 293899.

По срокам т.к задание простое желательно сделать за ближайшие несколько часов.

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Svarupa
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Svarupa
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад