Нужна простенькая картинка

Нужно сделать простенькую картинку на заднюю сторону медали. Тематика пейнтбол.

Круг диаметр 5 см. Фон связанный с пейнтболом. И надпись "Пятый любительский пейнтбольный турнир в г. Орехово-зуево 2012 год. ПК "Охотник""

В результате нужен исходник и картинка Лист А4 на которую разместить максимальное количество этих кружочков.

Связь icq 293899.

По срокам т.к задание простое желательно сделать за ближайшие несколько часов.