Имеется готовый логотип продукции, являющийся защищенной торговой маркой. Планируется изготовление эмблем, состоящих из напечатанного на пленке лого и прозрачного полимерного покрытия из смолы сверху. Размер прямоугольника 100х30 мм. (может быть немного увеличен). Угла закруглены ...
Нужна простенькая картинка
Нужно сделать простенькую картинку на заднюю сторону медали. Тематика пейнтбол.
Круг диаметр 5 см. Фон связанный с пейнтболом. И надпись "Пятый любительский пейнтбольный турнир в г. Орехово-зуево 2012 год. ПК "Охотник""
В результате нужен исходник и картинка Лист А4 на которую разместить максимальное количество этих кружочков.
Связь icq 293899.
По срокам т.к задание простое желательно сделать за ближайшие несколько часов.
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