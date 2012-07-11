Логотип и фирменный стиль
Нужен логотип
Молодому рекламному агентству нужен дизайнер для работы в ключе творения логотипа и выбора стиля.
у меня есть шрифт и примерное видение с относительно определенной цветовой гаммой текста на логотипе. Нужен фон и значок/эмблемка.
шрифт из скачанных. Хотела либо оставить буквенный значок, либо еще подумаю над графическим что конкретно можно.
Рассмотрю любые предложения
Заявки фрилансеров
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