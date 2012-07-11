Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
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Молодому рекламному агентству нужен дизайнер для работы в ключе творения логотипа и выбора стиля.

у меня есть шрифт и примерное видение с относительно определенной цветовой гаммой текста на логотипе. Нужен фон и значок/эмблемка.

шрифт из скачанных. Хотела либо оставить буквенный значок, либо еще подумаю над графическим что конкретно можно.

Рассмотрю любые предложения

13 лет назад
ema_prads
Алена 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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