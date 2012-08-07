Логотип и дизайн упаковки

Очень довольна сотрудничеством с Евгенией и Владимиром! После заполнения брифа без проволочек было предложено несколько вариантов логотипа, из которых был выбран один на доработку. Осталась довольна работой, хочу отметить профессионализм, честность, корректность и позитивный настрой дизайнеров. Буду продолжать работу по проекту с ними. Всем, кто ищет отличных дизайнеров - рекомендую творческий дуэт Евгении и Владимира!