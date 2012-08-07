Логотип и дизайн упаковки

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки271 просмотр

Разработать логотип, цветовое решение и дизайн упаковки торговой марки: профессиональная косметическая линия для волос производства Италия

13 лет назад
spoj
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Очень довольна сотрудничеством с Евгенией и Владимиром! После заполнения брифа без проволочек было предложено несколько вариантов логотипа, из которых был выбран один на доработку. Осталась довольна работой, хочу отметить профессионализм, честность, корректность и позитивный настрой дизайнеров. Буду продолжать работу по проекту с ними. Всем, кто ищет отличных дизайнеров - рекомендую творческий дуэт Евгении и Владимира!
Работа со Светланой оставила приятное впечатление. Светлана проявила полное доверие моему профессионализму дизайнера-разработчика, все вопросы решались оперативно и конструктивно. С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад